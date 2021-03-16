Продюсер Александр Ягольник рассказал о романе с известной певицей Натальей Могилевской
Карьера украинской дивы стартовала в далеком 1995 году, передает Politeka.net. Красотка покорила зрителя несколькими хитами, в том числе песней "Ла-ла-ла".
В то время звезда тесно общалась с Ягольником, который на днях рассказал о том, какими были их отношения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам продюсера, Наталья и он влюбились друг в друга с первого взгляда. Оба были счастливыми в отношениях, а популярность артистки только начинала расти.
Тогда Могилевская была для Ягольника любимой женщиной, музой и певицей.
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«Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил", - рассказал продюсер.
Как отметил Александр, именно после песни "Ла-ла-ла" к певице пришла настоящая слава и гонорары. Однако зарабатывать на возлюбленной Ягольник даже не думал, ведь мечтал построить семью с Могилевской и хотел сделать ей предложение.
Однако после одного разговора все изменилось.
"Когда Наталья сказала: „Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил“. Я сказал: „Да“. „Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!“. Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", - вспомнил Александр.
Продюсеру понадобилось много времени, чтобы прийти в себя после расставания, но он так и не смог забыть бывшую, а сейчас хочет с ней поработать.
По признанию Ягольника, он приготовил альбом для Натальи, но сейчас она видит мир по-другому.
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