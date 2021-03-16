Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників чудовим знімком після лазні, забувши надіти одяг

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Сніжана, любителька епатажу і яскрава особистість, розмістила фото без одягу прикривши принади банками з вареними раками.

Сніжана написала пост про це, не стримуючи щасливу посмішку:

"Коротко про мій сьогоднішній день!🔥 Рівень задоволення зашкалює!!! Люблю вам це говорити-йдіть в лазню, друзі!!!"

Сергій Бабкін, побачивши дружину в такому вигляді не витримав і прокоментував фото першим:

"УХ ТИШКА!!!!! ОСЬ ЦЕ КАРТИНА МАСЛОМ!!!!!! Хочу таку додому на стіну в вітальню!!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

Шанувальники втратили дар мови, фото змусило підбирати слинки, чи то від виду оголеної дівчини, чи то від виду смачних раків з укропчиком... Розбурхане уяву не залишило шанувальників осторонь. вони не тільки залишили безліч лайків під фото, але і засипали Сніжану компліменатмі:

"Вааааауууу... 😍 😍 😍 ", "Рівень чарівництва цього фото зашкалює🔥 🔥 🔥"," Ай як класно", "хороша реклама раків ❤️", "Ух ти який Ніжданчик!😃 Сходимо теж в лазню, обов'язково!!!🤗❤️❤️❤️❤️", - написали шанувальники.

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