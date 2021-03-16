Солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха здивувала фанатів чарівним фото в бікіні на тлі казкового блакитного моря

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Віка розмістила два казкових кадри з видом на Червоне море, в яскравому крихітному бікіні, зачарувавши своєю витонченою фігурою.

Так дівчина вирішила проілюструвати пост, який присвятила своїм планам і новим цілям, пообіцявши здивувати і порадувати всіх своїх шанувальників.

Як відомо, Вікторія знаходиться в Єгипті, де відпочиває, набираючись сонця та енергії для нових звершень. Вона пише, що її горизонти стали ширшими та далі. Про свої плани дівчина говорить завуальовано, не "розкриваючи всі карти". Однак читачеві зрозуміло. що розпад групи Віка не сприймає, як втрату, скоріше навпаки, як можливість розвиватися далі.

"Зараз я на етапі усвідомленої трансформації.👩🎤✌. Вражаюче, але я кожну хвилину перебуваю в передчутті того, якою стану!😃😃😃",- написала дівчина.

Також співачка пообіцяла: "Не буду поки розкривати всіх карт, але, повірте, мені вдасться вас одночасно і здивувати, і порадувати!😉😍💃🏻🎼🎤".

Шанувальники пораділи за Вікторію. Вони оцінили її фігурку і почали будувати припущення, яким чином стане розвивати себе дівчина:

"Віка у вас одна з найкрасивіших фігур, клас😍 🔥", "Ох, заінтригувала😍 😍 😍", "Шикарна😍 😍", "Красуня🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️", "Розумна талановита!❤️❤️🔥Красива Вікторія успіхів у всьому😍 😍 😍", "Припущу нове кулінарне/вокальне шоу з прекрасною Вікою в головній ролі))", "Лялечка😍", - написали фанати дівчини.

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