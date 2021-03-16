Солистка из "НеАнгелов" Виктория Смеюха удивила фанатов очаровательным фото в бикини на фоне сказочного лазурного моря
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Вика разместила два сказочных кадра с видом на Красное море, в ярком крохотном бикини, очаровав своей изящной фигурой.
Так девушка решила проиллюстрировать пост, который посвятила своим планам и новым целям, пообещав удивить и порадовать всех своих поклонников.
Как известно, Виктория находится в Египте, где отдыхает, набираясь солнца и энергии для новых свершений. Она пишет, что ее горизонты стали шире и дальше. О своих планах девушка говорит завуалировано, не "раскрывая все карты". Однако читателю понятно. что распад группы Вика не воспринимает, как утратру, скорее наоборот, как возможность развиваться дальше.
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"Сейчас я на этапе осознанной трансформации.👩🏻🎤✌🏻Поразительно, но я каждую минуту нахожусь в предвкушении того, КАКОЙ стану!😃😃😃", - написала девушка.
Также певица пообещала: "Не буду пока раскрывать всех карт, но, поверьте, мне удастся вас одновременно и удивить, и обрадовать!😉😍💃🏻🎼🎤".
Поклонники порадовались за Викторию. Они оценили ее фигурку и начали строить предположения, каким образом станет развивать себя девушка:
"Вика у вас одна из самых красивых фигур, класс😍🔥", "Ох, заинтриговала😍😍😍", "Шикарна😍😍", "Красотка🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️", "Умная талантливая!❤️❤️🔥Красивая Виктория успехов во всём😍😍😍", "Предположу новое кулинарное/вокальное шоу с прекрасной Викой в главной роли))", "Лялечка😍", - написали фанаты девушки.
Напомним, что Вика из "НеАнгелов" в бикини показала особенную подружку, двойной соблазн: "От всей души..."
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