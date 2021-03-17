Онук відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Максим, переніс операцію

Як передає Politeka.net, подробицями на своїй сторінці в Instagram написала невістка знаменитого хореографа — дружина його сина Грега, Ембер Чапкіс. Також вона показала фото хлопчика після хірургічного втручання, яке знадобилося через проблеми дитини з зубами.

Раніше подібну операцію робили і старшому синові Грега і Ембер, проте хлопчики перенесли все зовсім по-різному.

"Слава богу, вчора вже позаду. Я була так виснажена всім. Максим вийшов з цього зовсім не так, як Микола. Микола вийшов з кабінету лікаря, сів в авто і сказав мамі , що я хочу на риболовлю, і він пішов. Максиму знадобилося близько 4 годин, щоб як би прокинутися. Він був засмучений, злий і сказав мені, що я залишила його. Я тоді дійсно погано почувалася", - поділилася невістка Чапкіса.

Рішення зробити синові операцію далося їй нелегко.

"Як тільки він досить прокинувся, його відчепили від усього, дали трохи цукру, і він відчув себе краще. Він спробував самостійно встати з ліжка. Коли він сів у крісло на колесахі показав мені великий палець вгору 👍 я почала розслаблятися. Я турбувалася про своє рішення піти на це", - розповіла Ембер.

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