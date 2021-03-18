Актриса та співачка Дженніфер Лопес вразила елегантним образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної американської зірки в Instagram опублікували свіже фото, на якому Джей Ло вразила нев'янучою красою.

Так, знаменитість позувала в кремовій міні-сукні з широким V-подібним вирізом на грудях та приталеній на поясі. Дженніфер сиділа в кріслі, злегка задерши спідницю і склавши ногу на ногу. Від такої пружної і гладенької краси захоплює дух. Бежеві туфлі на шпильці, ніжний макіяж в рожевих тонах і злегка розпатлана зачіска надали особливого шарму її луку.

"Бог зробив тебе такою красивою... Він вклав у тебе родзинки, привів у світ, знаючи, що ти будеш красивою жінкою всередині і зовні, і з таким прекрасним серцем, і що ти будеш особливою для людей ♥♥ ️@jlo", - захоплюється Лопес автор поста.

Користувачі, в більшості своїй, погодилися з ним:

"Він зробив вас такою чудовою ❤️"

"Ага, з її гламурною командою. Виглядає вона просто, непоказно😉"

"Ти вічно юна красуня 💅 👏"

"Не дозволяй нічому тебе збити, дорога❤️"

"Розкішне тіло, о, мамасіта😘"

Раніше ми розповідали, як Джей Ло викликала бурю емоцій своїм образом в "дзеркальній" міні-сукні, в якій козиряла на одній з червоних доріжок.

Співачка буквально засліпила своєю красою. Наряд дозволив публіці насолодитися її пружними ніжками й не менш пружним бюстом, що виринув з декольте.

"Один з моїх улюблених образів на Греммі! @jlo в 2011 році!", - підписав фото автор поста.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес труснула "старовиною" в сукні з непристойними розрізами до самої талії: "вогняна Діва".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в кольоровому боді влаштувала заборонені ігри на сцені, розставивши ноги: "це ж не пляж!"