Актриса й телеведуча Лілія Ребрик порадувала публіку соковитим кадром та радісною звісткою

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на сцені під час вистави.

Лілія постала в сріблястій сукні, від декольте якого перехоплює подих, і на шпильках. Дівчина вляглася на спину, задерши апетитні ніжки й зухвало закинувши голову, а також широко розкинувши руки. Ракурс дозволив глядачам безперешкодно насолодитися її пружними принадами.

"Театр! Урааа! Сьогодні #вонабулатака. Граємо в Молодому "Вбити або любити". До зустрічі!", - підписала фото Ребрик.

Нагадаємо, зовсім недавно актриса перебувала в ізоляції через коронавірус. Після 18 днів боротьби з недугою Лілія оголосила, що повертається на сцену. Зірка кинулася підкорювати публіку з новими силами і, судячи з усього, із задоволенням пішла у відрив.

Користувачі обговорили побачене, засипавши Ребрик компліментами:

"Приїжджала до Києва минулого року і була у вашому театрі, бачила Вас, мої оплески 👏 👏 👏 і вам, і всій трупі, отримала величезне задоволення"

"Це один з кращих спекталей, які я бачила! У повному захваті від гри акторок! Ви чудові! 💐"

"Спочатку відлюбити, а потім можна і вбити, але не до смерті 😂"

"Ліля, як Ви так швидко відновилися для роботи в театрі? ❤️"

"Лілечка, всього найкращого! ❤️"

Раніше ми розповідали, Ребрик відверто поділилася, що їй довелося пережити, коли стало відомо про діагноз.

"Так, з'явився час повалятися в ліжку, подивитися кіно, почитати книги, врешті - решт банально виспатися, але, на жаль, коли у тебе дуже болить голова, просто розколюється навпіл, якщо ти розумієш, що навіть перевернутися з боку на бік - це як багатотонний вагон підняти, то тобі не до жартів", - розповідала вона у себе в Instagram.

Нагадаємо, небезпечна хвороба наздогнала Лілію Ребрик, красуня відмовилася від усіх зйомок