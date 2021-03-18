Актриса и телеведущая Лилия Ребрик порадовала публику сочным кадром и радостным известием
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на сцене во время спектакля.
Лилия предстала в серебристом платье, от декольте которого перехватывает дыхание, и на шпильках. Девушка улеглась на спину, задрав аппетитные ножки и дерзко запрокинув голову, а также широко раскинув руки. Ракурс позволил зрителям беспрепятственно насладиться ее упругими прелестями.
"Театр! Урааа! Сегодня #вонабулатака. Играем в Молодом «Убить или любить». До встречи!", - подписала фото Ребрик.
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Напомним, совсем недавно актриса находилась в изоляции из-за коронавируса. После 18 дней борьбы с недугом Лилия объявила, что возвращается на сцену. Звезда кинулась покорять публику с новыми силами и, судя по всему, с удовольствием ушла в отрыв.
Пользователи обсудили увиденное, засыпав Ребрик комплиментами:
"Приезжала в Киев в прошлом году и была в вашем театре, видела Вас, мои аплодисменты👏👏👏и Вам, и всей труппе, получила огромное удовольствие"
"Это один из лучших спекталей, которые я видела! В полном восторге от игры актрис! Вы великолепны! 💐"
"Сначала отлюбить, а потом можно и убить, но не до смерти 😂"
"Лиля, как вы так быстро восстановились для работы в театре? ❤️"
"Лилечка, всего наилучшего! ❤️"
Ранее мы рассказывали, Ребрик откровенно поделилась, что ей пришлось пережить, когда стало известно о диагнозе.
"Да, появилось время поваляться в постели, посмотреть кино, почитать книги, в конце концов банально выспаться, но, к сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок - это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток", - рассказывала она у себя в Инстаграм.
Напомним, опасная болезнь настигла Лилию Ребрик, красотка отказалась от всех сьемок