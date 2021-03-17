Телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає її гримерка, що в ній відбувається і розсекретила свій райдер

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зіркова красуня вирішила поділитися з шанувальниками кадрами зі своєї гримерки, а також розповіла про власний райдері.

У своїх Instagram-сторіс телеведуча опублікувала відео, на якому показала стіл в гримерці з тарілками частувань. "Ну і мій рейдерочок, щоб ви не думали, що я заможна жінка. У мене все по-простому", - заявила Леся. Вона показала, що на столі є фрукти-мандарини, банани, яблука і груші, а також порізані овочі, сухофрукти і кілька пляшок води.

Також Нікітюк вирішила до свого скромного райдеру додати якийсь каприз-баночку улюбленого сиру рікотта з буйволиного молока. Цим сиром телезірка разом зі своїми дівчатками зібралася поснідати. До слова, спробувати цей дивовижний делікатес Леся запропонувала і своїм шанувальникам. "Дівчатка, ну ви просто зобов'язані спробувати, тому що це просто фантастика", - вигукує Нікітюк, крутячи в руках баночку з кульками сиру рікотта.

Треба сказати, що райдер телеведучої виглядає і справді вельми скромно, хоча зірки такого масштабу можуть дозволити собі куди більше. А з приводу заможної жінки, Леся очевидно лукавить, адже у неї є меценат – песик Рафік, який приносить їй гроші від реклами і зйомок.

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