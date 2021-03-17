Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит ее гримерка, что в ней происходит и рассекретила свой райдер

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно звездная красотка решила поделиться с поклонниками кадрами из своей гримерки, а также рассказала о собственном райдере.

В своих Instagram-сторис телеведущая опубликовала видео, на котором показала стол в гримерке с тарелками угощений. "Ну и мой рейдерочек, чтобы вы не думали, что я зажиточная женщина. У меня все по-простому", - заявила Леся. Она показала, что на столе есть фрукты – мандарины, бананы, яблоки и груши, а также порезанные овощи, сухофрукты и несколько бутылок воды.

Также Никитюк решила к своему скромному райдеру добавить некий каприз – баночку любимого сыра рикотта из буйволинного молока. Этим сыром телезвезда вместе со своими девочками собралась позавтракать. К слову, попробовать этот удивительный деликатес Леся предложила и своим поклонникам. "Девочки, ну вы просто обязаны попробовать, потому что это просто фантастика", - восклицает Никитюк, вертя в руках баночку с шариками сыра рикотта.

Надо сказать, что райдер телеведущей выглядит и вправду весьма скромно, хотя звезды такого масштаба могут позволить себе куда большее. А по поводу зажиточной женщины, Леся очевидно лукавит, ведь у нее есть меценат – песик Рафик, который приносит ей деньги от рекламы и съемок.

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