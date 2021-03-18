"Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт привернули увагу публіки новим способом

Як передає Politeka.net, 31-річна актриса опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких показала, як познущалася над бойфрендом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Мішина сиділа за кермом іномарки, тоді як розгублений Еллерт опинився посеред дороги. "Холостячка" кинула його, натиснувши на газ.

"Не смішно, Ксюх! Це моя тачка, та почекай, ну!", - Олександру довелося деякий час бігти за машиною, але Ксенія тільки посміхалася й продовжувала їхати.

У підписі зірка розкрила, що відбувається. Виявляється, вона вирішила влаштувати конкурс для своїх фоловерів, переможцю дістанеться - саме це авто. Еллерт великодушно погодився взяти участь в її ролику, щоб привернути увагу публіки.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ксюшка, скажи Сашкові, що тепер, я там буду возити своїх трьох малюків)😍, машина вже не його😆"

"Як же хочеться хоч раз у житті виграти 🙏"

"Я за будь-яку авантюру в хорошому сенсі, беру участь 😍 🔥"

"Вауу.. Який крутий розіграш... 🔥Всім удачі й собі теж... Уххх, хочу машину... ❤️😍"

Раніше ми розповідали, Мішина ненавмисно проговорилася про почуття до екс-"Холостяка" Іраклі Макацарії. Разом з красенем-грузином та ще одним "Холостяком" минулих сезонів актриса взяла участь в кулінарному шоу "МайстерШеф". Під час випуску Ксенія несподівано обмовилася про почуття до Іраклі, жартома звернувшись зі словами: "Доброго ранку, коханий! Я тут приготувала".

Нагадаємо, оскаженіла "Холостячка" Мішина показала себе з несподіваного боку: "щоб я більше ніколи тебе не бачила!"

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