Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував несподіваним перевтіленням

Як передає Politeka.net, в сторіс Instagram ведучий шоу "Маска" опублікував нові кадри.

"Сьогодні буде ожиренний день", - написав він.

Остапчук зображений з помітно набряклим обличчям. Очевидно, що над його зовнішністю добре потрудилися гримери, надавши щоках телеведучого обсягу. Крім того, Остапчуку наділи перуку і нанесли зелені тіні на повіки.

Видно, що це ще не фінал, образ продовжують допрацьовувати.

Зазначимо, раніше Остапчук показував попередній етап цього перевтілення. Тоді шоумен був ще без перуки і макіяжу, тільки зі збільшеними щоками.

"Ранок після тижня Масляної виглядає так», - жартував ведучий.

"Смішно», «ще попереду Великдень", " це ж Грімм?", "Як каже моя бабуся, відразу видно, що хороша дружина", "це Ви нова ведуча шоу "Маска"?» ,- відреагували на фото в мережі.

Відзначимо, в кожному випуску шоу «Маска» ведучий з'являється в різних образах. Остапчук вже був Джокером, Суперменом, метрдотелем Густавом з популярної кінострічки "Готель "Гранд Будапешт", королем вампірів і навіть приміряв жіночий образ казкової принцеси Ельзи, володарки снігу і льоду.

Схоже, глядачів знову чекає щось незвичайне.

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