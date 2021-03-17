Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував несподіваним перевтіленням
Як передає Politeka.net, в сторіс Instagram ведучий шоу "Маска" опублікував нові кадри.
"Сьогодні буде ожиренний день", - написав він.
Остапчук зображений з помітно набряклим обличчям. Очевидно, що над його зовнішністю добре потрудилися гримери, надавши щоках телеведучого обсягу. Крім того, Остапчуку наділи перуку і нанесли зелені тіні на повіки.
Видно, що це ще не фінал, образ продовжують допрацьовувати.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Михайлюк похвалився дружиною в бікіні і несподівано розповів про свою біду: "Друзі, я втратив..."
"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент
Ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець"
Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."
Зазначимо, раніше Остапчук показував попередній етап цього перевтілення. Тоді шоумен був ще без перуки і макіяжу, тільки зі збільшеними щоками.
"Ранок після тижня Масляної виглядає так», - жартував ведучий.
"Смішно», «ще попереду Великдень", " це ж Грімм?", "Як каже моя бабуся, відразу видно, що хороша дружина", "це Ви нова ведуча шоу "Маска"?» ,- відреагували на фото в мережі.
Відзначимо, в кожному випуску шоу «Маска» ведучий з'являється в різних образах. Остапчук вже був Джокером, Суперменом, метрдотелем Густавом з популярної кінострічки "Готель "Гранд Будапешт", королем вампірів і навіть приміряв жіночий образ казкової принцеси Ельзи, володарки снігу і льоду.
Схоже, глядачів знову чекає щось незвичайне.
Нагадаємо, ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець"
Як повідомляла Politeka, грайлива дружина Остапчука посвітила апетитними формами в топі без білизни: "Час змін…"
Також Politeka писала, що скандальний Остапчук покаявся перед українцями, незграбно попросивши вибачення: "Ну, як би…"