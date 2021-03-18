Відома актриса Анна Саліванчук хизується по пляжу в розкішному синьому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова не перестає дивувати шанувальників яскравими витівками. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка опублікувала кілька сторіс, на яких похвалилася розкішним відпочинком і показала апетитне тіло після пологів другої дитини.

На відео в сторіс Анна розповідає про купальники і зайві кілограми. Сама вона з'явилася перед камерою в роздільному синьому купальнику, який ледь утримує її пишний бюст і підкреслює всі принади. Її волосся розпущене, недбало укладене і прикрите світлою кепочкою, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

"Так не люблю людей, які кажуть, які модні купальники, які не модні. Не важливо, які модні, важливо, щоб ви в них себе почували королевою. Тому що, коли у тебе зайві кілограми, то ще потрібно постаратися підібрати купальник, щоб виглядати красиво", - говорить Саліванчук у своєму відео.

Схоже, акторка абсолютно не комплексує через свою фігуру після пологів і активно її демонструє, рухаючи камеру і показуючи себе в повний зріст, особливо акцентуючи на пишних грудях.

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