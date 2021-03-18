Известная актриса Анна Саливанчук щеголяет по пляжу в роскошном синем купальнике

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова не перестает удивлять поклонников яркими выходками. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша опубликовала несколько сторис, на которых похвасталась роскошным отдыхом и показала аппетитное тело после родов второго ребенка.

На видео в сторис Анна рассказывает о купальниках и лишних килограммах. Сама она появилась перед камерой в раздельном синем купальнике, который едва удерживает ее пышный бюст и подчеркивает все прелести. Ее волосы распущены, небрежно уложены и прикрыты светлой кепочкой, а на лице модные солнцезащитные очки.

"Так не люблю людей, которые говорят, какие модные купальники, какие не модные. Не важно, какие модные, важно, чтобы вы в них себя чувствовали королевой. Потому что, когда у тебя лишние килограммы, то еще нужно постараться подобрать купальник, чтобы выглядеть красиво", - говорит Саливанчук в своем видео.

Похоже, актриса совершенно не комплексует из-за своей фигуры после родов и активно ее демонстрирует, двигая камеру и показывая себя в полный рост, особенно акцентируя на пышной груди.

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