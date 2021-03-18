Ну як тут встояти?

Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, позагравала з публікою в епатажному образі

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, якими порадувала шанувальників.

Так, гаряча брюнетка позувала в незвичайному чорному жакеті з секретом - пришитою до нього білою сорочкою, а також латексних штанах, що вже стали її фірмовою фішкою.

Безсоромна MARUV, з грайливою посмішкою, розпахнула жакет, блиснувши пружним бюстом, упакованим в незвичайний ліфчик, що складається зі стрічок та при швидкому погляді здається "дірявим".

Після того, як зірка привернула увагу настільки зухвалим способом, в подальших "сторіз" вона зробила оголошення:

"Оу, мої шикарні пиріжечки, а я нагадую, що у мене вийшов новий відосик під назвою "Crash" - це рімейк на одну стару пісню з 90-х. Обов'язково заходь, подивися, лайкай".

Раніше ми розповідали, MARUV змусила публіку заверещати, показавши фрагмент зі свого нового кліпу. Анна подражнила апетитною фігуркою, з'явившись в напівпрозорому червоному комбінезоні. Дівчина віддалася в руки досвідченим танцюристам, сильно прогнувши спинку й задерши ногу вище голови. Чуттєвий кадр навряд чи когось зміг залишити байдужим.

"Спасибі всій моїй команді за цей кліп. Для мене ця робота як витвір мистецтва", - написала зірка під кадрами.

"Краса-то яка, кліп шикарний, чистий витвір мистецтва", "Боже Анюта як ти божественно виглядаєш", "Прекрасна хореографія, дуже талановитий танцювальний колектив і ти, Марув, чудовий артист", "Lady Gaga України", - відреагували фанати.

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