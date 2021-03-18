Певица Анна Корсун, известная как MARUV, позаигрывала с публикой в эпатажном образе
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, которыми порадовала поклонников.
Так, горячая брюнетка позировала в необычном черном жакете с секретом - пришитой к нему белой рубашкой, а также латексных штанах, уже ставших ее фирменной фишкой.
Бесстыжая MARUV, с игривой улыбкой, распахнула жакет, блеснув упругим бюстом, упакованным в необычный лифчик, состоящий из лент и при беглом взгляде кажущийся "дырявым".
После того, как звезда привлекла внимание столь дерзким способом, в дальнейших "сториз" она сделала объявление:
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"Оу, мои шикарные пирожочки, а я напоминаю, что у меня вышел новый видосик под названием "Crash" - это римейк на одну старую песню из 90-х. Обязательно заходи, посмотри, лайкай".
Ранее мы рассказывали, MARUV заставила публику взвизгнуть, показав фрагмент из своего нового клипа. Анна подразнила аппетитной фигуркой, появившись в полупрозрачном красном комбинезоне. Девушка отдалась в руки опытным танцорам, сильно прогнув спинку и задрав ногу выше головы. Чувственный кадр вряд ли кого-то смог оставить равнодушным.
"Спасибо всей моей команде за этот клип. Для меня эта работа как произведение искусства", - написала звезда под кадрами.
"Красота-то какая, клип шикарный, чистое произведение искусства", "Боже Анюта как ты божественно выглядишь", "Прекрасная хореография, очень талантливый танцевальный коллектив и ты, Марув, великолепный артист", "Lady Gaga Украины", - отреагировали фанаты.
Напомним, раскованная MARUV устроила сеанс соблазна, пошалив перед камерой
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