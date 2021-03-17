Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки викликав ажіотаж яскравим фото та веселою компанією

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на розкішній яхті.

Вєрка Сердючка позувала разом з головною жінкою у своєму житті - мамою, у виконанні актриси Інни Білокінь. Незмінна парочка постала в однакових нарядах: ніжно-лілових костюмчиках, білих колготках і начищених до блиску туфлях. Образ Сердючки доповнила велика зірка на голові й сонцезахисні окуляри, а її мама, як завжди, була в хусточці.

Як відомо, переодягнені Данилко з Білокінь беруть участь у новому сезоні тревел-шоу "Орел і Решка" в Іспанії.

Судячи з геометки, кадр на яхті був зроблений в Барселоні.

Артисти вальяжно розсілися на шкіряному диванчику, розсмішивши незвичайним ракурсом.

Сердючка ніяк не підписала фото, зате користувачам знайшлося, що сказати:

"Коли не боїшся зніматися з будь-якого ракурсу"; "Ох ...ми сумуємо ☺як хочеться повернуться в ті часи, коли ви частенько приїжджали до нас"; "супер🔥 а розмір ноги який якщо не секрет?🧐"; "Королівна🔥😍😂"; "Зефір!❤️"; "Відразу видно балетну школу)) 😂 😍 "; "Як все ніжно 👏"; "😍ось це білосніжні колготки просто 🔥"; " Андрій, жарко напевно 😢"; "Можете собі дозволити👈 😄 👍"; "і мама і донька красуні❤️ 🔥 😍 😆 це любов🌷"; "шо за кралі сидять 😂".

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки засвітився на яхті за кордоном, підкоривши квітучим виглядом: "Одна екзотика...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко показав, яким був на піку слави, посмішку не стримати: "Колготи клас!".

Також Politeka писала, Сердючка повертається на ТБ в новому амплуа, сюрприз від Данилка вдався: "ось воно, перевтілення!".