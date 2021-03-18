Продюсер Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, викликав переполох в Мережі несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 50-річний чоловік поділився свіжим кадром в "сторіз" у себе в Instagram, на якому показав довідку з лікарні.

Продюсер пройшов профілактичний медичний огляд, висновком якого захотів поділитися з публікою. Зокрема, Руслан показав результати аналізів на різні захворювання, одне страшніше іншого.

На щастя, всі показники були негативними. У сина Ротару не виявили ні ВІЛ, ні гепатиту, ні сифілісу.

"До весни готовий!", - пожартував у підписі Євдокименко, додавши смайлик зі сльозами радощів.

Не дивно, що Руслан ревно ставиться до свого здоров'я, коли перед очима трагічна смерть батька.

Анатолій Євдокименко, чоловік Ротару, багато хворів свого часу і помер в 2002 році в результаті інсульту. Після першого удару його частково паралізувало і позбавило дару мови. Через деякий час удар повторився, а потім ще раз. Під час третього інсульту Ротару перебувала на гастролях у Німеччині. Артистка тут же вилетіла додому, щоб провести поруч з чоловіком його останні хвилини.

Раніше ми розповідали, Руслан Євдокименко показав в Instagram унікальний кадр із застарілою багатоповерхівкою в Ялті, де вони колись жили з сім'єю.

"Будинок, в якому були прожиті прекрасні роки дитинства і юності в Ялті... Приємні спогади", - написав він, зазначивши, що квартира розташована на 5 поверсі.

Нагадаємо, що єдиному синові Ротару терміново знадобився хороший лікар: "раптово з'явилася…»

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