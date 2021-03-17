Колишня солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва приголомшила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала кілька свіжих "сторіз" у себе в Instagram, якими неабияк заінтригувала.

Надя показала бекстейдж одного з проектів. Зокрема, співачка продемонструвала себе в гримерці. Над нею чаклували візажисти й стилісти, поки дівчина знімала своє відображення в дзеркалі.

Примітно, що недалеко від неї сидів її колишній колега з "Время и Стекло" Позитив. Над його зовнішнім виглядом також працювали фахівці. Дорофєєва тегнула музиканта в своїх "сторіз", але при цьому не розкрила, яке нове заняття їх об'єднало на цей раз.

На наступних кадрах Надя продемонструвала результат праць майстринь: ідеальний макіяж, наближений до її натуральної зовнішності, а також стильний наряд, що складається з картатого піджака овер-сайз і чорного топа, який відкрив вид на її пружний бюст.

"Сьогодні я така", - підписала кадр артистка.

Трохи пізніше Надя виставила ще один "сторіз", в тому ж образі, але зі стаканчиком кави.

"Хороший день", - йдеться в підписі, а Надіна мила посмішка тому тільки підтвердження.

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилося відео зі співачкою Мішель Андраде й Позитивом, які заспівали в дуеті. Вони випустили кліп на свою пісню-саундтрек до гумористичного серіалу від "Квартал 95" - "100 тисяч хвилин разом".

"Замінили в дуеті Дорофєєву Мішель, і "Время и стекло" нікуди не поділися. Аранжування і текст - копія попередніх композицій групи. Добре це чи ні, питання до продюсерів", - прокоментував один з користувачів цю подію.

Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".

Також Politeka писала, що Позитив кинув виклик Дорофєєвій, заспівавши як Емінем, кадри вже в мережі: "тепер доведеться..."