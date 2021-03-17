Зірка показала себе в красивій позі

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорила шанувальників зовнішністю і талантом

Шанувальників зірки, здається, стає все більше з кожним роком, передає Politeka.net. Красуня не тільки володіє ідеальною зовнішністю і талантом, але також займається благодійністю. Саме тому актриса стала кумиром багатьох.

Користувачі мережі створюють сторінки в Instagram, де згадують палкі образи спокусниці.

Цього разу шанувальники опублікували чорно-білий знімок, в якому зірка була в шовковій маєчці на найтонших бретельках. Ймовірно, під тонкою тканиною ховалися оголені груди.

Глибоке декольте притягувало погляд, не менше красивого бюста.

Артистка закинула голову назад, підняла підборіддя. Вона закрила очі й відкрила губи.

"Ще один рідкісне 😉", - написали автори поста.

Публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі із захопленням писали компліменти артистці.

"Дуже красиво і **ксуально ❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏", "Вау", "моє серце зупиняється, дивлячись на тебе! Ти неймовірно гаряча і прекрасна жінка"," чудова", "заворожує", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, Анджеліна Джолі народилася 4 червня 1975 року в родині відомих акторів.

На момент появи майбутньої зірки батьки виховували 2-річного сина Джеймса Хейвена.

Хрещені дівчини - французька кінозірка Жаклін Біссет і оскароносний американський актор Максиміліан Шелл.

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