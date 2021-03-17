Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова терміново кинулася до спортзалу

Як передає Politeka.net, 24-річна колишня гімнастка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких поскаржилася, що примудрилася набрати зайву вагу. Даша дуже ревниво ставиться до своєї фігури, багато часу проводить в спортзалі, займаючись з тренером, а також стежить за власним харчуванням.

На жаль, поїздка в Єгипет "відгукнулася" на її фігурі, про що вона зазначила в своїх "сторіз". Даша показала, як робить вправу з гумкою й тим самим качає ноги. Дівчина займалася в тісному спортивному костюмі, що складався з кофти та лосин. Пружна тканина підкреслила всі її переваги, як в іншому, й недоліки теж.

"Схуднути на 3 кг і поправитися на 1,5 - done", - йдеться на кадрах.

Наступною вправою були енергійні стрибки на спеціальному міні-батуті.

"А животик-то який", - Ульянова посміялася сама над собою, але, враховуючи її нинішній ентузіазм, вже скоро дівчина розпрощається з ненависними кілограмами.

Тим більше, що не все так сумно: у відпустці переможниця "Холостяка" встигала робити розтяжку. Даша похвалилася своїм шикарним шпагатом, розтягнувшись на парапеті в готелі. Дівчина спокусила пружним "горішком" і м'язистим тілом. Судячи з посмішки, здавалося, їй абсолютно нескладно "висіти" в такій позі.

"Це напевно перший раз, коли я дійсно намагалася робити зарядку на відпочинку. P. s: не забудьте будь ласка написати: "а крім шпагату ще щось можеш?", - підписала знімок зірка.

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