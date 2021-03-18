Відома модель Белла Хадід пройшлася по вулиці в екстремальному міні

Красуня заворожила стрункими ніжками в крихітній спідничці, пише Politeka.net. Модель поводилася весело і невимушено.

Такі знімки були оприлюднені в одній з фан-груп, якими сповнений Instagram. Шанувальники часто згадують образи знаменитості. Цього разу фанати вирішили згадати, як Белла запаморочила голови перехожим.

Зірка була в обтягуючій зеленій футболочці, яка від незручних рухів піднімалася й оголювала пружний животик.

Також модель одягла крихітну спідничку у квіточку. Довжина останньої була настільки екстремальною, що навряд чи приховувала сідниці.

Різні прикраси завершили образ знаменитості. Вона посміхалася і виглядала дуже безтурботною, а в її слід дивилися чоловіки.

"Якщо ви намагаєтеся не закохатися в неї, то все ж як ви можете не полюбити її з цією посмішкою на фото? Вона ангел, і вона підкорила моє серце своєю ніжністю і добротою, ці фотографії піднімають мені настрій🦋 🥺", - написав автор поста.

За кілька годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

Відзначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Раніше ми писали, на думку хірургів, Белла Хадід вже встигла зробити більше 150 пластичних операцій і різних косметологічних ін'єкцій. В результаті маніпуляцій змінилася форма носа і губ, вилиці стали більш вираженими, а від підліткових щік не залишилося і сліду.

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