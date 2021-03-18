Известная модель Белла Хадид прошлась по улице в экстремальном мини

Красотка заворожила стройными ножками в крохотной юбочке, пишет Politeka.net. Модель вела себя весело и непринужденно.

Такие снимки были обнародованы в одной из фан-групп, которыми полон Инстаграм. Поклонники часто вспоминают образы знаменитости. В этот раз фанаты решили вспомнить, как Белла вскружила головы прохожим.

Звезда была в обтягивающей зеленой футболочке, которая от неловких движений приподнималась и оголяла упругий животик.

Также модель надела крохотную юбочку в цветочек. Длина последней была настолько экстремальной, что едва ли скрывала ягодицы.

Разные украшения завершили образ знаменитости. Она улыбалась и выглядела очень беззаботной, а в ее след смотрели мужчины.

"Если вы пытаетесь не влюбиться в нее, то все же как вы можете не полюбить ее с этой улыбкой на фото? Она ангел, и она покорила мое сердце своей нежностью и добротой, эти фотографии поднимают мне настроение 🦋🥺", - написал автор поста.

За несколько часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Ранее мы писали, по мнению хирургов, Белла Хадид уже успела сделать более 150 пластических операций и различных косметологических инъекций. В результате манипуляций изменилась форма носа и губ, скулы стали более выраженными, а от подростковых щек не осталось и следа.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

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