Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, відчула на собі зворотній бік популярності

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, давши жорстку відсіч "хейтерам".

Даша одним махом відповіла всім своїм екс-шанувальникам, які раптом не змогли потрапити до неї, а також попередила майбутніх кривдників.

"Я нікому не дозволю ображати мою сім'ю, мого чоловіка та нашого майбутнього сина", - заявила дівчина.

Квіткова зазначила, що готова терпіти нападки в свою сторону, але ось ображати близьких нікому не дасть. Це та грань, яку вона нікому не пробачить.

"Одна справа, коли ви про мене "кудахкаєте" в коментарях та розводите бруд, а інша справа, коли зачіпаєте моїх рідних. І ті, хто по-тихому "підлайкує" такі коментарі, не дивуйтеся, що не можете потрапити до мене на сторінку", - продовжила вона, побажавши в кінці всім "любові й адекватності".

Нагадаємо, Квіткова та Добринін одружилася в серпні минулого року і зараз готуються до появи малюка. Це перший випадок, коли в учасників "Холостяка" склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя.

Даша частенько викладає кадри помітно кругленького животика, розповідаючи публіці, як проходить її вагітність. У відповідь дівчина отримує не тільки компліменти. Раніше вона показувала один з коментарів, який її засмутив.

"Та нічого собі, тебе поперло ... стегна просто жах!", - написав користувач.

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