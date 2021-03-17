Андрій Рибак, відхилений Ксенією Мішиною, але зате він зберіг дружні стосунки з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, розповів про свої страхи

Комік зараз будує відносини з коханою Аліною Смирновою, викладаючи загальні фото з нею, передає Politeka.net. Цього разу Рибак показав свої обійми з коханою, а також підкріпив фото цікавим записом.

На кадрах гуморист показав, як ніжно і пристрасно він любить свою дівчину. Він притискав її до себе і гладив по волоссю. Пара виглядала дуже щасливою.

У пості Андрій розповів, що він боїться висоти, змій і кліщів. Однак є й інші, страхи.

"Найбільше боюся бути непотрібним, у всіх проявах! І це нормально. Всі ми чогось боїмося, так що страхи — просто частина життя кожного", - розповів комік.

Під час спілкування з підписниками, Рибак дізнався і про їхні страхи, проте у кожного є людина, що допомагає подолати всю боязнь.

"Для мене це @smirnovaaalina. На фото ми з нею такі ідеальні, але чи знаєте ви, що за цим стоїть?



Величезна робота кожного над собою і своїми загонами, колосальні зусилля і щоденні старання. А ще відповідальність", - поділився особистим колишній учасник "Холостячки".

Андрій зізнався, що заради коханої став краще одягатися, більше заробляти, а його кохана - заради обох бореться з хейтерами в коментарях, розвиває свій магазин в Instagram і терпить періодичну інфантильність.

"А знаєте, що найкрутіше?! Те що ми реально справляємося. Обидва. І це мотивує нас йти далі, ставати краще, хотіти і робити більше! І дуже пишатися один одним!



Спасибі тобі за тебе!❤ ️ ",- написав Рибак.

Нагадавши, Андрій Рибак розповів все про"Холостячку".

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