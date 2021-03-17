Актриса і співачка Дженніфер Лопес показала на пляжі ідеальну і засмаглу фігуру

Щоб завжди виглядати витончено і гідно, Дженніфер Лопес почала активно доглядати за собою ще в молодості. Бажаючи уникнути провисання шкіри і недбалого зовнішнього вигляду в будь-якому віці, артистка постійно знаходиться в русі. Вона займається йогою, спортивними танцями, плаванням і багатьом іншим.

Як видно на фан-сторінці, яка представила в Instagram фото Лопес, сама артистка виглядає і справді чудово. Більш того, вона не збирається зменшувати оберти і планує знятися в популярному серіалі. Після випуску свого бренду косметики Дженніфер також стала частіше показувати своє тіло на пляжі.

У чорному міні-бікіні Лопес з легкістю підкреслила свої форми, а також довела доглянутість своєї шкіри.

Відомо також, що артистка не відмовляє собі в радощах життя: від випадку до випадку може дозволити собі шматок торта. У голодування Джей Ло не вірить, замість цього вибирає їжу, яка максимально наповнює її енергією.

Також нестаріюча Джей Ло була в одному халатику і позувала на ліжку. Розкинувшись на подушках, апетитна красуня досить-таки сміливо розставила ніжки, на межі пристойності, недбало прикривши найінтимніше.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"Найкрасивіша жінка в світі🥺 🤍"; "ви Приголомшлива!!! 😍 "; "Чому ти така ідеальна?😩 😍 "; "😍ну що за красуня😍"; "вау, красуня, ти так гаряче виглядаєш🔥"; " обожнюю твоє тіло! Ти мене заводиш"; " @jlo тітка, ваші ноги відкриті🧐";"ця фантастична жінка буде чуттєвою навіть в 120 років💋 💘 💖".

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в чорному мікро-боді покрутила сідницями в ліжку:"приручіть кішечку".