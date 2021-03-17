У мережі показали, як сильно змінилася Надя Дорофєєва після участі в шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому оголосила про початок сольної кар'єри, часто радує шанувальників яскравими витівками і виходами. Красуня обожнює дивувати своїх шанувальників яскравими змінами іміджу, і недавно з брюнетки несподівано стала блондинкою. На сторінці проекту "Голос країни" в Instagram вирішили показати, як змінилася зірковий тренер Надя з моменту сліпих прослуховувань і до етапу вокальних боїв.

Так, у соцмережі опублікували цікавий фотоколаж, на якому розмістили два знімки Дорофєєвої – на початку шоу і на фінішному етапі. Перше, що впадає в око на першому знімку – це колір волосся співачки, вони у неї тут темні. Красуня позує в хитромудрому чорному вбранні, який підкреслив тендітну фігурку, а Свій образ вона доповнила стильним беретиком з тонкою вуаллю.

На другому фото Надя блондинка, її волосся розпущене в недбалому укладанні, а на обличчі акуратний макіяж і сліпуча посмішка. Цього разу на ефір зірка прийшла в темному блискучому вбранні з купою прикрас, але без головного убору.

У підписі до фотоколажу фанатам запропонували вибрати, який образ Дорофєєвої їм подобається більше. "Шикарна DOROFEEVA на "Голосі країни". Пиши в коментарях, образ співачки тобі подобається більше? 1 - на сліпих прослуховуваннях, 2-на вокальних боях". Звичайно ж шанувальники почали обговорювати знімки Наді, правда думка з приводу образів розійшлося – комусь вона подобається з темним волоссям, а комусь блондинкою. "Звичайно бої... Хто взагалі придумав цей образ блонд для неї?", "Красива", "Мені обидва образи подобаються", "Наді все до лиця", - пишуть в коментарях.

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