В сети показали, как сильно изменилась Надя Дорофеева после участия в шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад объявила о начале сольной карьеры, часто радует поклонников яркими выходками и выходами. Красотка обожает удивлять своих поклонников яркими сменами имиджа, и недавно из брюнетки неожиданно стала блондинкой. На странице проекта "Голос країни" в Instagram решили показать, как изменилась звездный тренер Надя с момента слепых прослушиваний и до этапа вокальных боев.

Так, в соцсети опубликовали интересный фотоколлаж, на котором разместили два снимка Дорофеевой – в начале шоу и на финишном этапе. Первое, что бросается в глаза на первом снимке – это цвет волос певицы, они у нее здесь темные. Красотка позирует в замысловатом черном наряде, который подчеркнул хрупкую фигурку, а свой образ она дополнила стильным беретиком с тонкой вуалью.

На втором фото Надя блондинка, ее волосы распущены в небрежной укладке, а на лице аккуратный макияж и ослепительная улыбка. В этот раз на эфир звезда пришла в темном сверкающем наряде с кучей украшений, но без головного убора.

В подписи к фотоколлажу фанатам предложили выбрать, какой образ Дорофеевой им нравится больше. "Шикарная DOROFEEVA на "Голосе страны". Пиши в комментариях, образ певицы тебе нравится больше? 1 – на слепых прослушиваниях, 2 – на вокальных боях". Конечно же поклонники принялись обсуждать снимки Нади, правда мнение по поводу образов разошлось – кому-то она нравится с темными волосами, а кому-то блондинкой. "Конечно бои... Кто вообще придумал этот образ блонд для нее?", "Красивая", "Мне оба образа нравятся", "Наде все к лицу", - пишут в комментариях.

Напомним, Счастливая Надя Дорофеева изумила сходством с моложавой мамой-блондинкой: "Как две девочки".

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