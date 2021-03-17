Відома співачка і актриса Аліна Гросу блиснула ідеальною фігурою в красивих сукнях

Артистка завоювала любов шанувальників не тільки завдяки таланту, але і своїй зовнішності, передає Politeka.net. Зірка завжди стильно виглядає, і де б не з'являлася, стає справжньою "родзинкою" вечора.

Цього разу Гросу поділилася відео, на яких позує в сукнях (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, красуня на першому відео постала в червоній сукні, яка підкреслила її пишні груди й тонку талію. Її волосся було акуратно укладене, хвилясті локони спускалися з плечей.

На іншому відео Аліна постала в білій сукні, яка також красиво підкреслила всі достоїнства її фігури.

"І так питання дня - біле чи червоне ?:) 🤍 ❤ ️ ",- написала артистка.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"Червоне)", " в будь-якому вигляді шикарна ❤️", "Червоне і сухе", "червоне однозначно🙌," біле 🔥 Хоча і червоне тобі дуже личить", "в обох шикарна" ," для такої чарівної леді, всі кольори ідеальні!!! Алінко, супер!!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу народилася восьмого червня 1995 року. Красуня почала займатися творчістю з раннього дитинства. Вже в три роки Аліна взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна». Саме тоді Аліна домоглася своєї першої перемоги - вона заспівала і лідирувала в номінації «Маленька панянка-талант».

З роками Аліна тільки стає популярнішою.

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