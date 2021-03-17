Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вразила шанувальників незвичайним фото

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса, яка грає в "Жіночому кварталі" Ірина Сопонару зібрала у своєму Instagram величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, нещодавно зіркова красуня виклала в мережу ніжне трохи похмуре фото, на якому з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, Ірина зображена біля масивної темної стіни поруч зі сходинками, вона ніби робить крок, схрестивши руки на грудях. Перед камерою завжди яскрава красуня з'явилася в скромному вбранні - на ній Довга світла спідниця і бежевий широкий светр. Волосся дівчини недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж, вона спрямувала погляд кудись вгору. У підписі до фотографії Сопонару актриса загадково написала: "Be brave... by @marta_adamchuk".

Шанувальники не залишили без уваги таку публікацію Ірини, її знімок тут же почали засипати компліментами, захоплюючись її ніжною красою. "Божественна", "Красива", "Нічого зайвого і дуже красиво", "Красуня", "Неймовірна", "Дуже красива", "Дуже ніжна", - пишуть захоплені користувачі в коментарях до фото Сопонару.

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