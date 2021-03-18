Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі ледве втримала свої форми
Красуня привертає увагу не тільки своїм талантом, і добрим серцем (вона займається благодійністю), але і зовнішністю, передає Politeka.net.
Користувачі мережі активно публікують знімки зірки в різних образах. Цього разу шанувальники згадали, як артистка запаморочила голову своїми шикарними формами, що вистрибують з декольте.
На знімку ще зовсім молода актриса позувала в чорному жакеті, під який одягла лише білизну. З великого декольте виставився пишний бюст в мереживному чорному ліфчику. Здавалося, форми можуть вистрибнути з вирізу і показатися у всій красі.
Артистка зробила пишну зачіску, вона зачесала одну частину локонів, впираючись ліктем об коліно. Очі зірки заворожували, вони були підкреслені темними тінями і чорним олівцем.
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Джолі посміхалася і дивилася в камеру.
За чотири години публікація зібрала майже 400 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато приємного, але один з них детально розповів, що відчуває до кумира:
"У житті є люди, яких ми любимо і хочемо впізнати, ми хочемо їх обійняти і навіть поцілувати, є такі красиві душею люди, яких ми хотіли б подякувати за роботу, яку вони роблять для нужденних, за їх внесок в освіту. Є люди, яких ми любимо, тому що їх посмішки приносять нам радість і щастя, є люди, яких ми завжди будемо пам'ятати... ми завжди будемо любити вас за те, хто ви є і що ви робите, Анджеліна Джолі".
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