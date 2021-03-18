Актор Тарас Цимбалюк, що грав у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", викликав фурор

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікував серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав під час одного з благодійних заходів, пов'язаних з допомогою бездомним тваринам.

Тарас читав вірші публіці. Для вечора він вибрав стильний лук, але без гламуру: сірі джинси, темно-синій светр грубої в'язки та чорну кепку.

На одному з кадрів м'язистий красунчик-актор постав поруч з телеведучою Катериною Осадчою. Остання з'явилася на публіці в незвичайному жакеті темно-червоного кольору й брюках цегляного відтінку, на голові у неї красувався незмінний капелюшок.

"Чужих тварин не буває: благодійний вечір поезії 💔", - підписав кадри Цимбалюк.

Користувачі підтримали актора, засипавши компліментами в коментарях:

"Спасибі, що знайшли час приєднатися 🙌"

"Не перестаєш дивувати❤️"

"Ви дуже вражаючий актор)"

"Людина, яка любить і поважає тварин - хороша людина і особистість з великої літери😌🙌🏼🐾"

"Ти кращий 🔥💎"

"А як можна потрапити на такі читання? ❤️"

Раніше ми розповідали, Тарас заворожив прекрасну половину своїх фоловерів в Instagram соковитим фото. Він показався в світлій футболці й штанях, доповнивши брутальний образ браслетом на руці.

Цимбалюк сидів на стільці, закинувши ногу на ногу, а сам дивився в камеру, демонструючи розкішні вуса й борідку. Актор пограв підкачаними біцепсами.

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