Актор Тарас Цимбалюк, що грав у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", викликав фурор
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікував серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав під час одного з благодійних заходів, пов'язаних з допомогою бездомним тваринам.
Тарас читав вірші публіці. Для вечора він вибрав стильний лук, але без гламуру: сірі джинси, темно-синій светр грубої в'язки та чорну кепку.
На одному з кадрів м'язистий красунчик-актор постав поруч з телеведучою Катериною Осадчою. Остання з'явилася на публіці в незвичайному жакеті темно-червоного кольору й брюках цегляного відтінку, на голові у неї красувався незмінний капелюшок.
"Чужих тварин не буває: благодійний вечір поезії 💔", - підписав кадри Цимбалюк.
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Користувачі підтримали актора, засипавши компліментами в коментарях:
"Спасибі, що знайшли час приєднатися 🙌"
"Не перестаєш дивувати❤️"
"Ви дуже вражаючий актор)"
"Людина, яка любить і поважає тварин - хороша людина і особистість з великої літери😌🙌🏼🐾"
"Ти кращий 🔥💎"
"А як можна потрапити на такі читання? ❤️"
Раніше ми розповідали, Тарас заворожив прекрасну половину своїх фоловерів в Instagram соковитим фото. Він показався в світлій футболці й штанях, доповнивши брутальний образ браслетом на руці.
Цимбалюк сидів на стільці, закинувши ногу на ногу, а сам дивився в камеру, демонструючи розкішні вуса й борідку. Актор пограв підкачаними біцепсами.
Нагадаємо, роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" і "кріпак" захопив брутальним виглядом
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