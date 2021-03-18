Відомf "Холостячка" Ксенія Мішина показала свої "татуювання" в найвидніших місцях на струнких ніжках

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram відома актриса Ксенія Мішина розмістила кілька відео, на яких похвалилася своїми новими "тату".

На відео Мішина показала, як розважаються Олександр Еллерт з її сином Платоном, "набиваючи один одному татухи", після чого хлопчики перейшли до розмальовки ніжок Ксенії. Варто сказати, що актриса перебувала вдома в шовкових білосніжних мікрошортиках, тому у сина і коханого була велика площа для створення "шедеврів".

"Так, ну тепер пішли в хід татуювання на мені. Вгадайте, що Саша зараз намалює?",- прокоментувала Ксенія. Саша вимальовував вигин половини сердечка. Однак гуморист завив, що зараз буде сюрприз.

"Другий мій тут малює мені графіті. А ось, що малює Саша... всі подумали, що це буде сердечко, але не тут то було, це буде щось. Що це? Біба і Боба? Клас, спасибі улюблений, це те, що я хотіла!",- розсміялася Ксенія.

Олександр Еллерт постарався і намалював "Біба і Боба", мультяшного персонажа, а Платон намалював хвилі і сердечко на іншій нозі.

Щаслива мама сказала, що хоч і не хотіла брати участі в їхніх ігрищах, але отримала в два рази більше. "Ось, власне, я тепер знаю, що таке татуювання на ногах", - підсумувала Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".

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