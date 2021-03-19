Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в новому ніжному образі

На кадрах Тіна спочатку здалася крупним планом, демонструючи бездоганну зовнішність, застигши в усмішці і закривши очі. Після цього дівчина полонила розкішними вигинами в сукні, демонструючи кожну частину тіла, а в один момент скинула прозору накидку. Кароль позувала на тлі квітів і насолоджувалася ніжністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Свято у кожної з нас. Просто пам'ятай про це. Додай яскраві фарби в кожен день з новою співпрацею Тіни Кароль", - написано під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Любов", "обожнюю", "найпрекрасніша дівчина, яку я бачила", "спокусниця", "легкість розуміючи, що була почута", "Тіна, ти неймовірна", "Уля-ля", "ви неймовірна", "Ох, нічого собі", "Ах, туфельки", "красуня, чарівна", "це прекрасно", "Прекрасна Тіночка".

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