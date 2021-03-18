Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, активно ділиться з публікою своїми переживаннями з приводу вагітності

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, поділившись особистим.

Так, Квіткова позувала на вулиці в теплому чорному светрі та темних брюках. Даша ніжно обхопила животик руками.

У підписі дружина Добриніна розповіла, що вже на 23 тижні вагітності, а також поділилася радощами й бідами.

"Груди болять просто нестерпно. Це поки єдине, що приносить дискомфорт. Ростуть і болять😅", - поскаржилася вона.

Крім того, Даша розповіла про те, що останнім часом стала частіше бачити сни, причому страшні. Це дуже турбує майбутню маму.

"Я не супер-часто бачила сни, але останні півтора місяці я бачу сни кожен день. Сни завжди різні, але 90% — це тривожні або страшні. Сниться все дуже крипове, хоча я навіть про погане не думаю. Читала, що такі сни для вагітних — це норма. Мами та "беременяшки" мої, у вас було таке?", - запитала Квіткова.

Користувачі відреагували на прохання Даші, заспокоївши її:

"Дашенька, у нас з вами точнісінько однаковий термін, мені теж сняться дуже дивні сни, навіть в холодному поту прокидаюся буває. Думаю це норма🙌 а ти як завжди чудова❤️"

"Мені всю вагітність сниться, що у нас хлопчик, хоча по УЗД у нас дівчинка, не знаю до чого) скоро народжувати вже)"

"Всю вагітність від самого початку снилися жахи. Хрести, відьми, чудовиська. Щоночі. Про погане взагалі не думала, завжди на позитиві, жахів не дивилася. Після пологів все пройшло слава богу )"

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