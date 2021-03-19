Музикант Сергій Банкін показав розкішну дружину і розповів про нове інтерв'ю
На фото Сніжанна здалася в шкіряній куртці, під якою нічого не було, крім трусиків. Зірка сиділа на стільці, розставивши ніжки, роблячи кадр максимально спекотним. Зірка дивилася в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим мейкапом і зачіскою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"‼️ОДКРОВЕННЯ‼️
Вчора вийшло наше відверте інтерв'ю!
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Продовження нашої історії..
Ця ситуація змінила наше життя. Чітко визначивши межу між До і після. Між минулим і майбутнім.
І якщо у нас вийшло не втекти від проблеми, а заглянувши глибоко всередину, розв'язати її, вірю, що і в інших це вийде
Бабкін завжди максимально відкритий з вами! Переконаний, що роблю все правильно.
Інтерв'ю не було заздалегідь сплановано! Все сталося раптово!
ПРОТЕ‼️
Всі випадковості не випадкові‼️
26 березня виходить мій новий сингл «ВОНА ЗНАЄ»
Пісня про це! Пісня-Усвідомлення! Пісня-Досвід!
Не буду багато зараз писати. Скоро самі все зрозумієте.
P. S. посилання на інтерв'ю в сторіз", - написав Бабкін під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Так Сергій, а ви опинилися ходок.Я думала дуже зразковий сім'янин.Але ми все одно вас дуже любимо", "не повірила спочатку цієї новини в ТСН", "Муза", " ви найкращі. Жем вас в Одесі".
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