Відома модель Леоніла Гузь, яка стала в 2018 році Міс Україною, показала себе в провокаційному образі

Спочатку Леоніла демонструвала кадри з гримерки. дівчина сиділа на стільці, поки їй наводили красу. Так як в приміщенні було холодно, зірка накинула куртку, але не застебнула її, хвалячись розкішним декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Після цього Гузь Вже показалася на фотостудії. Красуня була в латексних ботфортах, трусиках і шкіряній куртці, а образ доповнила стильним кашкетом. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а куртку Леоніла відчинила, показуючи, що не одягла ліф. Модель розсунула ноги і засунула пальчик в трусики, роблячи кадр максимально соковитим і палючим.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях, як і поставити лайки, але так і хочеться додати: "Тримайте щелепи, зухвалість зашкалює".

Ми писали, що модель Леоніла Гузь, що стала "Міс Україна" в 2018 році, довела до мурашок спокусливим чином.

Так, на чорно-білих знімках Леоніла постала в чорній нижній білизні, поверх якої на ній був прозорий комбінезон з малюнком. Дівчина без сорому показала свою фігуру у всій красі: стрункі ніжки, плоский животик і акуратний бюст. Пишна зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили її розкішний лук.

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