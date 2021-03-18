Відомий український ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник розчулив сімейним фото

Як передає Politeka.net, телеведучий показав фотона своїй сторінці в Instagram.

"Тато і син", - коротко і ємко підписав він кадр.

Сидячи в авто Григорій взяв на руки маленьку дитину, вони разом дивляться в камеру. При цьому тато повторює вираз обличчя маленького сина.

Фото викликало справжній фурор.

"Який він балдежний», «менший тато», «який солодкий пупс», «яка принадність», «який чудовий малюк», «Красунчик синок», «Ой, які», «Ну вилитий папуля», «солодка парочка, Татова ксерокопія», «як дві крапельки», «Ого, такі милі», «Ой, які ж ви Класні, які окаті", " янголятко маленький😇 такий класнючий пупсик. Нехай росте здоровий і щасливий", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Григорій Решетник, який веде шоу "Холостяк" і "Холостячка" давно і щасливо одружений - його дружину звуть Христина, вона молодша за чоловіка на 6 років. Весілля відбулося 10 жовтня 2010 року.

У 2013 році у пари народився первісток — Іван, а влітку 2017 Христина народила Григорію другого сина — Дмитра. Третій син пари-Олександр з'явився на світ в листопаді 2020 року.

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