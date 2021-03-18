Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав, як виглядав 10 років тому
На першому фото Тарас позував топлес. Чоловік був підтягнутим, з короткою стрижкою, а для кадру надів шорти. Цимбалюк стояв у воді, демонструючи пристойну фігуру і посміхався, закривши очі окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"2011", - написано було під першим фото.
На другому знімку вже здався Сучасний Тарас. Красунчик був більш впевненим у кадрі, показавшись, як і в першому варіанті, топлес. Цього разу на Цимбалюці були штани, а не шорти, а стрижка залишилася короткою. Актор посміхався, позуючи на чорно-білому фото, де за допомогою світла відмінно показано було рельєфне тіло чоловіка. Як можна помітити, зірка ще став не просто худим, а спортивним, і відростив вуса з бородою.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: "Мені довелося…"
Влад Яма з "Танців з зірками" приголомшив перетворенням після незвичайної процедури, дружина за ним повторила: "Вийшло!"
51-річна Дженіфер Лопес витончено задерла сукню, блиснувши гладенькими ніжками: "Вічно юна..."
Винник розкрив головну інтригу своїх стосунків з юною красунею з "Х-Фактора": "Щось неймовірне..."
"2021", - підписав друге фото Тарас.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але таак і хочеться додати: "2 різних людини, зараз набагато краще".
Ми писали, що актор Тарас Цимбалюк викликав фурор.
1-річна зірка опублікував серію свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав під час одного з благодійних заходів, пов'язаних з допомогою бездомним тваринам.
Нагадаємо, Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" зачарував українок, погравши сталевими м'язами
А ще Politeka писала, що роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" і "кріпак" захопив брутальним виглядом
Також Politeka писала, що вимазаний Цимбалюк з "Крепосной" жахнув, в яких умовах знімають продовження серіалу