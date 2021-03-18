Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав, як виглядав 10 років тому

На першому фото Тарас позував топлес. Чоловік був підтягнутим, з короткою стрижкою, а для кадру надів шорти. Цимбалюк стояв у воді, демонструючи пристойну фігуру і посміхався, закривши очі окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2011", - написано було під першим фото.

На другому знімку вже здався Сучасний Тарас. Красунчик був більш впевненим у кадрі, показавшись, як і в першому варіанті, топлес. Цього разу на Цимбалюці були штани, а не шорти, а стрижка залишилася короткою. Актор посміхався, позуючи на чорно-білому фото, де за допомогою світла відмінно показано було рельєфне тіло чоловіка. Як можна помітити, зірка ще став не просто худим, а спортивним, і відростив вуса з бородою.

"2021", - підписав друге фото Тарас.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але таак і хочеться додати: "2 різних людини, зараз набагато краще".

Ми писали, що актор Тарас Цимбалюк викликав фурор.

1-річна зірка опублікував серію свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав під час одного з благодійних заходів, пов'язаних з допомогою бездомним тваринам.

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