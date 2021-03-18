Дружина українського гумориста Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія Кошова показала себе в новому образі

На фото Ксенія позувала в брюках і піджаку, під яким білизни н ебило. Дівчина позувала в лісі, сидячи на зрубаних деревах. Кошова закинула голову, залишивши волосся розпущеним, а очі закрила від задоволення. Дружина Євгенія вирішила здатися босою, демонструючи розкішні ніжки. Знімок вийшов легким і свіжим, адже Ксенія виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram.

"Ця весна не схожа ні на одну з тих , що були раніше , але вона все одно дуже красива", - написано під публікацією.

"Фанати поставили кілька сотень лайків, включаючи красуню Катерину Нікітіну з "жіночого кварталу", а також написали кілька коментарів:

"Красуня, люблю", "захотілося на природу", "вогняна Діва".

Ми писали, що зірка шоу-балету Freedom і дизайнер одягу Ксенія Кошова, похвалилася квітами, подарованими на свято.

"Квітник", - написала дружина відомого коміка.

На фото серед букетів квітів, обличчя Ксенії і двох дочок Кошових. Яскраві квіти підкреслили красу вигляду Ксенії. Дружина відомого гумориста в тегах позначила Євгена Кошового, тим самим даючи зрозуміти, що квіти подарував чоловік красуні.

Нагадаємо, красуня-дружина Кошового з "Квартал 95" зворушила українців, показавши дочок, що підросли

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