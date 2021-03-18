Дружина українського гумориста Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія Кошова показала себе в новому образі
На фото Ксенія позувала в брюках і піджаку, під яким білизни н ебило. Дівчина позувала в лісі, сидячи на зрубаних деревах. Кошова закинула голову, залишивши волосся розпущеним, а очі закрила від задоволення. Дружина Євгенія вирішила здатися босою, демонструючи розкішні ніжки. Знімок вийшов легким і свіжим, адже Ксенія виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram.
"Ця весна не схожа ні на одну з тих , що були раніше , але вона все одно дуже красива", - написано під публікацією.
"Фанати поставили кілька сотень лайків, включаючи красуню Катерину Нікітіну з "жіночого кварталу", а також написали кілька коментарів:
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Тіна Кароль без трусів жахнула нескромною поведінкою в компанії чоловіка: "Синові буде соромно"
Скромниця Нікітюк, яка живе з меценатом, розсекретила свій райдер: "Щоб ви не думали, що я..."
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."
"Красуня, люблю", "захотілося на природу", "вогняна Діва".
Ми писали, що зірка шоу-балету Freedom і дизайнер одягу Ксенія Кошова, похвалилася квітами, подарованими на свято.
"Квітник", - написала дружина відомого коміка.
На фото серед букетів квітів, обличчя Ксенії і двох дочок Кошових. Яскраві квіти підкреслили красу вигляду Ксенії. Дружина відомого гумориста в тегах позначила Євгена Кошового, тим самим даючи зрозуміти, що квіти подарував чоловік красуні.
Нагадаємо, красуня-дружина Кошового з "Квартал 95" зворушила українців, показавши дочок, що підросли
Також Politeka писала, що дружина довела Кошового з "Квартал 95" до крику своєю витівкою, не для людей зі слабкими нервами
А ще Politeka повідомляла, що дружина Кошового з "Квартал 95" підкорила спокусливим декольте в ніжній сукні