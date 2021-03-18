Чоловік Наташі Корольової, танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) поділився новими жаркими кадрами і з відпустки

Скандально відомий танцюрист звик вражати публіку своїми образами, причому найчастіше їх ледь можна назвати пристойними. Оскільки танцюрист намагається звернути увагу жінок на себе, він також часто показує кадри з тренувань і особисті селфі без одягу.

Цього разу Тарзан хвалився в Instagram невеликим відео з теплого курорту і показав, як ніжиться в гамаку над водою ввечері. Причому не обійшлося без звичної інтриги.

"Paradise 😃#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепаті», - написав артист під роликом.

У мережі відразу відповіли: "жити добре! А добре жити - ще краще!😂; Кайф..; Кайфушки!; Наталя🔥; а де відео, як Наталці масаж робиш? За грішочки🙈; Благодать-то яка👍 Нірвана в світі ванн😂; як з гусака вода)))"»

Днем раніше вельми зухвале фото Тарзана шанувальників і просто користувачів Instagram, схоже, не вражають, адже він на них позує зовсім без одягу. Роздягнувшись на камеру і сівши так, щоб було приховано зайве, він зміг підкреслити інші достоїнства.

"Серьога Красава; і душею і тілом і талантами; Да ладно вам... Нормальний мужик без боягузів😂; знову страмота; Тарзан де трусі втратив?; Не парся з цього приводу. Навіщо тобі ці думки?; Хвороба або просто дно і срамота?; думає одягнути труси або і так пройде!; От не бідний ти пацан! Ну купи ти собі одяг а!; Найскладніша робота над собою🙌"»

Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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