Катерина Репяхова, вагітна дружина 55-річного співака Віктора Павлика, вирішила розповісти, як багато років боролася зі своєю хворобою

Останнім часом дівчина все частіше розповідає про особисте, говорить про проблеми і не боїться критики, адже раніше їй доводилося часто з нею стикатися. Зараз Катерина чекає первістка - сина, якому вже навіть придумала ім'я з чоловіком. Пара активно готується до появи на світ малюка, тому багато фото у дівчини відповідні.

Проте, не все проходить гладко. За словами Репяховой, вона раніше багато і серйозно хворіла, а до цього у неї взагалі були особисті проблеми, з якими довелося довго боротися.

"Багато років я боролася з циститом. Мучилася багато років, був хронічний і важкий. В принципі, більшість моєї аудиторії знає, що це було непросто. Взагалі, якщо прям коротко, в кінцевому підсумку мені допомогла спеціальна німецька щеплення, завдяки якій у мене ремісія. Мені довелося летіти до Німеччини і проходила обстеження, в Україні такого не було тоді», - поділилася своїм досвідом Репяхова.

Кілька днів тому майбутня мама розповіла, як вибирала лікарню і пологовий будинок, а також поскаржилася на деяку проблему, пов'язану з розташуванням дитини і її внутрішніми органами. За словами дівчини, їй навіть доведеться робити спеціальні вправи, аби дати тілу відпочити.

"Капець, сьогодні вночі була така сильна судома, що я просто кричала від болю, як ніби мені ногу відрізали. Зараз нога болить досі і мало того, це ж права нога, навіть важко тиснути на педалі», - поскаржилася Катерина під час поїздки.

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