Екатерина Репяхова, беременная жена 55-летнего певца Виктора Павлика, решила рассказать, как много лет боролась со своей болезнью

В последнее время девушка все чаще рассказывает о личном, говорит о проблемах и не боится критики, ведь раньше ей приходилось часто с ней сталкиваться. Сейчас Катерина ждет первенца – сына, которому уже даже придумала имя с супругом. Пара активно готовится к появлению на свет малыша, поэтому многие фото у девушки соответствующие.

Тем не менее, не все проходит гладко. По словам Репяховой, она раньше много и серьезно болела, а до этого у нее вообще были личные проблемы, с которыми пришлось долго бороться.

«Много лет я боролась с циститом. Мучилась много лет, был хронический и тяжелый. В принципе, большинство моей аудитории знает, что это было непросто. Вообще, если прям коротко, в конечном итоге мне помогла специальная немецкая прививка, благодаря которой у меня ремиссия. Мне пришлось лететь в Германию и проходила обследование, в Украине такого не было тогда», - поделилась своим опытом Репяхова.

Несколько дней назад будущая мама рассказала, как выбирала больницу и роддом, а также пожаловалась на некоторую проблему, связанную с расположением ребенка и ее внутренними органами. По словам девушки, ей даже придется делать специальные упражнения, лишь бы дать телу отдохнуть.

«Капец, сегодня ночью была такая сильная судорога, что я просто кричала от боли, как будто мне ногу отрезали. Сейчас нога болит до сих пор и мало того, это же правая нога, даже тяжело жать на педали», - пожаловалась Катерина во время поездки.

Напомним, что 55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…».

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