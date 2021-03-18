Прийомна дочка Потапа похвалилася чорно-білими фото відпочинку на Мальдівах
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Наташа Горова показала кілька кадрів зі спогадів про відпочинок на Мальдівах, які провели всією сім'єю з мамою і братом Андрієм.
На кадрах фото оброблені чорно-білим фільтром, вражають глибиною і емоційною насиченістю. Дівчата позують на пляжі в купальниках і легких сарафанах, мама і дочка, немов подружки.
"Чорно-біла естетика нашої відпустки", - написала Горова.
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На фото зображені щасливі кадри на березі океану, на тлі зелені і в бунгало. Також Наташа розмістила фото свого брата Андрія, рідного сина Потапа.
Шанувальники тут же прореагували на фото, написавши в коментарях, свої емоції:
"Я б хотіла собі таку фігуру і такі гаджети, і такого братика😍 🔥 🔥 🔥", "Як можна бути такою шикарною ?🔥 ", "Вееееу ну і фоточки 😍😍😍", "😍", "красуня", "Яка шикарна, Наташка!", "Клас!", "Богиня", "ікона", "Красоточка", "хороші результати, тіло вогонь", "Енергія щастя" - написали фанати.
Нещодавно Наталя була на вечірці разом зі своєю іменитою мамою продюсером і бізнес-леді – Іриною Горовою. На балу також блищали Катерина Кухар, Марія Єфросиніна, Катерина Осадча та інші зірки.
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