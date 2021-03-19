Актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з чоловіком

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.

"Які плани на вечір? Наш план-спонтанність, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота», - написала артистка.

Ребрик показала фото з чоловіком, зроблене в авто. Пара просто світилася від щастя. Лілія зображена з яскравим макіяжем, в руках вона тримала букет квітів.

"Яке миле, фото, повне ніжності", " така красива, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють задоволення. На вас хочеться бути схожими. Ви неймовірні«,» вогонь в очах у обох«, " на вас приємно дивитися. Ви-чудова пара. Щастя вашій родині. Успіхів і здоров'я вам і вашим дівчаткам", - захоплюються в коментарях.

Також артистка показала продовження свого вечора з чоловіком.Виявилося, що пара вирушила в ресторан.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий одружилися в 2011 році. Вони познайомилися на проекті "Танці з зірками", де танцювали разом.

Через рік у пари народилася дочка Діана, а в 2018 на світ з'явилася їхня дочка Поліна.

Нагадаємо, зовсім недавно актриса перебувала в ізоляції через коронавірус. Після 18 днів боротьби з недугою Лілія оголосила, що повертається на сцену.

Нагадавши, небезпечна хвороба наздогнала Лілію Ребрик, красуня відмовилася від усіх зйомок.

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