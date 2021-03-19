Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время с мужем
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.
«Какие планы на вечер? Наш план - спонтанность, который всегда работает, особенно если блондинка решила, что сегодня суббота», - написала артистка.
Ребрик показала фото с мужем, сделанное в авто. Пара просто светилась от счастья. Лилия запечатлена с ярким макияжем, в руках она держала букет цветов.
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«Какое милое, фото, полное нежности», «Такая красивая, позитивная пара. Классные люди, которые излучают удовольствие. На вас хочется быть похожими. Вы невероятные», «Огонь в глазах у обоих», «На вас приятно смотреть. Вы - замечательная пара. Счастья вашей семье. Успехов и здоровья вам и вашим девочкам», - восхищаются в комментариях.
Также артистка показала продолжение своего вечера с мужем.Оказалось, что пара отправилась в ресторан.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий поженились в 2011 году. Они познакомились на проекте "Танці з зірками", где танцевали вместе.
Через год у пары родилась дочь Диана, а в 2018 на свет появилась их дочь Полина.
Напомним, совсем недавно актриса находилась в изоляции из-за коронавируса. После 18 дней борьбы с недугом Лилия объявила, что возвращается на сцену.
Напомним, опасная болезнь настигла Лилию Ребрик, красотка отказалась от всех сьемок.
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