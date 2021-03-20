Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе у свіжому вибуховому образі

На фото Жизель з'явилася в боді без білизни, позуючи крупним планом. У дівчини було досить сміливе декольте, яке додало нотки пікантності додатково. Олівейра спочатку здалася на фото, а після цього пограла плечима на відео, демонструючи свою розкішну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

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Так, гаряча брюнетка постала в міні-сукні небесного кольору, призібраному знизу. Приємним "бонусом" став божевільний виріз на півтіла, від пупка до шиї. Дівчина дозволила публіці насолодитися пружною красою, не надівши ліфчика.

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