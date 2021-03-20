Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в свежем взрывном образе

На фото Жизель появилась в боди без белья, позируя крупным планом. У девушки было довольно смелое декольте, которое добавило нотки пикантности дополнительно. Оливейра изначально показалась на фото, а после этого поиграла плечами на видео, демонстрируя свою роскошную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классно выглядишь! Действительно красиво", "Красивая красота", "Великолепная", "Оглушающая", "Ух ты! Такая великолепная", "Красота, люблю это", "Боже ты мой. Мне нужна эта рубашка", "Красивая девушка !!!", "Цветение в черном", "красиво, красиво, красиво", "любовь моя", "Всегда прекрасна!!!! Поздравляю!!! Очень за тебя рада !!!", "Королева всего", "Люблю этот гламур на тебе! Потрясающе !", "Просто фантастика".

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Так, горячая брюнетка предстала в мини-платье небесного цвета, присобранном снизу. Приятным "бонусом" стал безумный вырез на полтела, от пупка до шеи. Девушка позволила публике насладиться упругой красотой, не надев лифчика.

Напомним, бразильская красотка из "Victoria’s Secret" в мини-бикини не стала скрывать наслаждение.

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