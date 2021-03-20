Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в провокаційному образі

На фото Емілі була в топіку, лежачи на ліжку. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Дівчина читала, так як можна поруч побачити книги. Модель прикрила ніжки ковдрою, щоб нічого зайвого не засвітити. Кадр вийшов ніжним і звабливим, адже Ратаковскі виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили трохи більше 10 лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "так і вабить, сонний ангелок".

На другому фото Емілі вже здалася в пікантному боді з вирізом. Зірка стояла біля стіни, демонструючи ідеальну фігуру. Образ модель доповнила прикрасою на шиї, але погляд приковує декольте. Модель не одягала білизну, тому бюст прямо випирав з наряду, так і ваблячи до себе погляди.

Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі з незвичною для себе зачіскою підкорила мережу.

На фото Емілі позувала в досить пікантному вбранні з глибоким декольте – Ратаковскі практично ніколи не носить ліфчик, що надає їй пікантності. Однак не форми зірки були головною фішкою стильного кадру, а її зачіска.

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