Відома модель Белла Хадід, яка стала найкрасивішою жінкою в світі, показала ніжну фотосесію
На фото Белла здалася в білому топі і шортиках. Зірка лежала в саду, закинувши ніжку за ногу. У руці дівчина тримала сачок, щоб ловити метеликів. На дівчині сиділо безліч таких комах, які додали особливого шарму і ніжності кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Хадід вже стояла біля автомобіля в бриджах і джинсовій кофті. Красуня закрила очі окулярами, а волосся сховала за хусткою. Белла грайливо зігнула ніжку, захоплюючи ідеальною фігурою.
"Денний сон", - написала Белла під фото.
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Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:
"Плаваюча мрія", "ти така красива", "Ні, я думаю, що я", "ціла атмосфера", "День мріє думати про тебе", "ти приголомшлива мила".
Ми писали, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула стрункістю в одній білизні.
"Довгонога богиня" одягла спокусливий топік-ліфчик на найтонших бретельках. Тканина обтягнула невеликі груди, а напис на червоному тлі додавала до грудей акценту.
Хоч груди у зірки невелика, все ж в таких нарядах вона виглядає дуже спокусливо.
Нагадаємо, розкута Белла Хадід запаморочила голову неймовірними позами в бікіні
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з найгарячішого ракурсу блиснула пружними сідницями в трусиках
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Белла Хадід з Victoria's Secret в мереживному ліфі продемонструвала свою " душу"